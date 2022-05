Giro 2022, 8e étape : un circuit cassant autour de Naples attend les coureurs (Live commenté 13h)

Le repos des guerriers avant la terrible étape de l'ascension du Blockhaus qui sera dimanche le point d'orgue de ce premier tiers de Giro 2022 ? C'est possible. Mais les coureurs auraient tort de sous-estimer cette étape entre Naples et ... Naples. Longue de 153km, elle se disputera partiellement sur un circuit long de 19km, que les coureurs devront parcourir à cinq reprises et qui contiendra notamment le Monte di Procida (2km à 6 %). De quoi maintenir les leaders en alerte car chaque erreur pourrait être fatale. L'arrivée se fera quant à elle au sprint dans les rues napolitaines et pourrait sacrer un sprinteur, avant l'effrayante étape à 5000D+ qui attend le peloton le lendemain.