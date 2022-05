Giro 2022, 8e étape : Thomas De Gendt, présent dans l’échappée matinale, s’impose facilement au sprint

Mathieu van der Poel aura animé cette 8e étape du Giro en partant dès le début. Mais au final, c’est Thomas De Gendt qui s’impose. Présent aussi dans l’échappée matinale, le Belge remporte la 17e victoire de sa carrière.

Résumé de la course :

C’est un retour après neuf ans d’absence du côté de Naples, qui avait vu la victoire de Mark Cavendish. Mais pour cette 8e étape, le profil est plus pour les puncheurs et Mathieu van der Poel l’a bien compris puisque le Néerlandais décide d’attaquer dès le début de l’étape.

Van der Poel est vite rejoint par d’autres et un groupe d’une vingtaine de coureurs se constituent et compte près de deux minutes d’avance. Parmi eux, Biniam Girmay, qui en profite pour remporter le premier sprint intermédiaire de l’étape.

À l’arrivée du circuit que les coureurs vont devoir parcourir à quatre reprises, ils sont 21 en tête. Avec notamment Girmay, De Gendt, Moniquet et Vanhoucke. L’écart reste au-dessus des deux minutes.

A 50 kilomètres de l’arrivée, l’écart est toujours de plus de deux minutes. Et à 46,3 km de l’arrivée, l’intenable van der Poel attaque une nouvelle fois et un nouveau groupe de 15 coureurs se forment et possèdent plus de 3 minutes d’avance sur le peloton.

Il reste 34 km et Gabburo accélère. Il emmène avec lui De Gendt, Vanhoucke et Arcas. Le groupe prend petit à petit un écart sur le groupe de poursuivants. Le peloton est relégué à plus de 4 minutes.

Dans les 10 derniers kilomètres, la situation est toujours la même. Le groupe de poursuivants tente cependant le tout pour le tout et revient petit à petit sur les coureurs de devants, notamment van der Poel. L’écart se resserre à neuf secondes au dernier kilomètre, mais ils ne reviendront pas. Et au sprint, Thomas De Gendt s’impose facilement. C’est la 17e victoire de sa carrière, la 2e sur le Giro. Sa dernière victoire remontait à mars 2021 au Tour de Catalogne.