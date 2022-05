Giro 2022 : 14 coureurs belges au départ dont Mauri Vansevenant, Thomas De Gendt et Sylvain Moniquet

Le dernier des trois éléments belges de l’effectif Lotto-Soudal est le Namurois Sylvain Moniquet. Et comme les deux autres coureurs belges de son équipe, il n’aura pas vraiment de rôle dans la préparation des sprints du petit Australien. Par contre, il protègera Ewan avant l'emballage final. Moniquet a découvert les grands tours l’an dernier, sur la Vuelta. Il s’était classé à la 83ème place du général et faisait partie de l’échappée sur l’avant-dernière étape (13ème place).

À 24 ans, Sylvain a donc la caisse et le fond pour tenir le rythme intense d’une course de trois semaines et on imagine qu’il souhaite franchir un nouveau pas sur ce Giro. Peut-être en courant de manière plus offensive ? Son début de saison semble le démontrer. Moniquet était à l’attaque il y a deux semaines à Liège-Bastogne-Liège et en anticipant, il avait décroché la 31ème place. Quelques jours plus tôt, sur la Flèche Wallonne, il s’était classé 28ème. Le garçon tient la forme, nous verrons comment il peut retranscrire cela sur les routes du Giro.