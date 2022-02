"Girls and boys", le récit coup de poing d'une femme moderne

"Je venais de passer quatre ans avec le même mec – six mois de passion suivis de six mois de disputes enflammées suivis de trois ans d’un lent déclin vers un ennui polaire, et quand on s’est enfin décidés à en finir, en mode exécution dans une arrière-cour, là il y a eu du sang, de la merde, des larmes et des récriminations pendant… ben, des mois en fait. Ça n’a pas été joli."

C’est avec une bonne dose d’humour noir et de légèreté que la femme commence à se confier. Elle nous livre ainsi des moments cocasses sur sa vie intime avant d’expliquer comment elle a décroché le boulot de ses rêves. Elle, jeune femme issue d’un milieu populaire, qui, grâce à son tempérament, a réussi à être sélectionnée face à tous ces "bourges". Elle nous emmène ensuite dans les méandres de ses souvenirs pour revenir sur la rencontre la plus déterminante de sa vie : celle avec son mari.

Malgré le ton cinglant, frontal voire parfois vulgaire, la femme qui se raconte reste extrêmement pudique. Certes, elle se livre sur tous les aspects de sa vie mais avec une certaine distance. Distance non pas née d’une indifférence ou d’un manque de sensibilité mais d’une profonde souffrance… La tension monte. Le spectateur sent que le plus gros morceau est à venir et il est tenu en haleine. La fin de l’histoire finit par tomber et le spectateur réalise alors qu’il est bien plus qu’un simple témoin : il est là pour aider cette femme à trouver le courage de continuer à vivre. Ce courage elle le puise dans la force de son récit…

La pièce se termine sur une réalité douloureuse, dure et écrasante. Mais si le public ressort secoué et silencieux, c’est aussi parce que le texte aborde une série de thèmes forts : l’amour, la passion, la confiance, le temps qui passe, la domination, la folie, le courage, la filiation… Autant de sujets qui vous font l’effet d’un coup de poing.