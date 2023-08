"Girl math" : comment la génération Z reconsidère son rapport à l'argent.

Transformer les dépenses en bénéfices, en théorie tout du moins. Voilà comment les nouvelles générations envisagent désormais leurs finances personnelles, repensant totalement leur rapport à l'argent.

Qu'il s'agisse d'un moyen de fermer les yeux sur une vie de plus en plus chère ou au contraire, d'une excuse pour dépenser sans compter, peu importe. Il s'agirait simplement de se persuader qu'un achat peu coûteux est quasiment donné ou qu'une course réglée avec un billet retrouvé au fond d'une poche est offerte.

Dans les vidéos publiées sur TikTok, de jeunes femmes partagent leur philosophie financière. Par exemple, une internaute du nom de @samjamessssss explique ceci :

"Tout ce qui est inférieur à 5 dollars donne l'impression que c'est à peu près gratuit...".

"Tout comme les billets de concert que j'achète des mois à l'avance. Je me présente au concert et je me dis : 'C'était comme un concert gratuit.'"

Une autre internaute du nom de mixedupmoney ajoute que si votre magasin préféré fait des soldes et que vous n’y achetez pas de vêtements, vous risquez de perdre de l’argent.