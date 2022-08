Giorgio Chiellini s’amuse en MLS et se transforme en volleyeur l’espace de quelques secondes

A 37 ans, Giorgio Chiellini a quitté la Juventus après 17 années de bons et loyaux services pour rejoindre le Los Angeles FC en MLS. Un dernier challenge pour l'Italien sous le soleil de la Californie qui a pris un drôle de tournant ce samedi lors du succès de son équipe 1-4 en déplacement du côté du Real Salt Lake.

Alors que le score affichait 1-3 à la 69e minute, Salt Lake se dégage en envoyant un long ballon vers l'avant. Chiellini est surmonté au milieu de terrain et en bon filou qu'il est stoppe le ballon de la main pour empêcher l'attaquant adverse de filer dans son dos et vers le but.

L'Italien a bien joué le coup et n'écope que d'un carton jaune tout en ayant empêché une potentielle occasion de but.