Giorgio Chiellini, capitaine emblématique de l’Italie, annonce sa retraite internationale

Le capitaine de l’Italie Giorgio Chiellini va mettre un terme à sa carrière internationale en juin, a-t-il annoncé lundi après la victoire de son club, la Juventus, à Sassuolo (1-2).

Chiellini, 37 ans, espère disputer son dernier match avec les 'Azzurri' le 1er juin à Wembley contre l’Argentine lors de la première édition de la Finalissima, opposant le vainqueur de l’Euro à celui de la Copa America.

"Si je me sens bien, je joue et je dis au revoir à l’équipe nationale à Wembley, où j’ai atteint le sommet de ma carrière en équipe nationale et peut-être de ma carrière en général", a expliqué le défenseur au micro de DAZN. "La victoire de l’Euro était quelque chose d’unique et j’aimerais jouer mon dernier match avec le maillot de l’équipe nationale dans un match de gala comme celui-là. Il faut laisser la place aux jeunes."