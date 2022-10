Giorgia Meloni au pouvoir en Italie : une femme anti-avortement ministre de la Famille, Matteo Salvini et Antonio Tajani seront aussi ministres

Matteo Salvini, aux Infrastructures

Matteo Salvini est le chef de la Ligue depuis 2013. Il a habilement modifié le visage de ce parti, au départ favorable au fédéralisme et célèbre pour son mépris de l'Italie du Sud - territoire beaucoup plus pauvre et gangrené par une forte corruption -, pour le faire devenir un parti nationaliste. Dans sa ligne de mire, l'immigration. Nommé ministre pour la première fois en 2018, il était à l'Intérieur. Pendant son année au gouvernement, et après avoir bloqué des migrants en mer en 2019, il a eu quelques pépins avec la justice.

Plus récemment, c'est sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine qui a été remise en cause - bien qu'il ait cherché à la faire oublier. Qu'importe : dans le nouveau gouvernement, il sera désormais ministre des Infrastructures et des Mobilités durables.