Gino Mäder est mort, au lendemain de son terrible accident au Tour de Suisse

"Nous sommes dévastés par la perte d'un cycliste exceptionnel, Gino Mäder, souligne Milan Erzen, le manager de l'équipe Bahrain Victorious. "Son talent, son dévouement et son enthousiasme étaient une source d'inspiration pour nous tous. C'était aussi une très belle personne, en plus d'être un cycliste très talentueux. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches, nos pensées sont avec eux en ces moments difficiles. L'équipe Bahrain Victorious va désormais rouler en son honneur, en sa mémoire, sur chaque course que nous disputerons. Il restera à jamais un membre de notre équipe."