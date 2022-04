Ginkgo biloba, seul arbre à avoir survécu à Hiroshima : quels bienfaits pour notre santé ?

Le Ginkgo Biloba - aussi appelé "arbre fossile" - est la plus ancienne espèce d'arbre terrestre. La liste de ses bienfaits est longue. Le point avec Ellen Desmecht, herboriste et chroniqueuse dans "La Grande Forme".

Vers la fin de la deuxième guerre mondiale, le 6 août 1945, un bombardier américain largue une bombe nucléaire sur la ville d'Hiroshima, au Japon. Elle détruit tout sur son passage et tue 140.000 personnes.

Plusieurs mois plus tard, à un kilomètre à peine de l'impact, le Ginkgo biloba, l'arbre le plus ancien au monde - aussi appelé arbre fossile - a survécu et a recommencé à faire des bourgeons, c'était un symbole d'espoir : "La force de la nature et incroyable et cet arbre caractérise par ses feuilles en forme d'éventail est un bel exemple" souligne Ellen Desmecht, herboriste.

Avant d'ajouter que dans la médecine traditionnelle chinoise, on utilisait principalement le fruit de cet arbre - une sorte d'amande - pour les problèmes pulmonaires et respiratoires. Et ce n'est qu'au 20e siècle qu'on a découvert que les feuilles de l'arbre possédaient encore plus de propriétés. D'ailleurs, depuis des siècles, les bouddhistes nomment le Ginkgo biloba "l'arbre de la sagesse".