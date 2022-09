Ginger Baker, l’un des plus grands batteurs de l’histoire rêvait d’être cycliste pro !

Ginger Baker, le musicien qui est indiscutablement l’un des plus grands batteurs de l’histoire, notre homme, lorsqu’il était ado, rêvait de devenir cycliste professionnel. Et il va se donner à fond dans cette discipline et s’entraîner comme un dingue. Il ira jusqu’en catégorie junior où il obtiendra un assez joli statut et sera donc tout près de devenir professionnel. Mais comme souvent, c’est un accident qui va décider de la suite… Une mauvaise chute et bam, terminés les rêves de gloire sportive…

En 1966, il croise Eric Clapton et lui propose de fonder un groupe. Clapton accepte de lancer Cream à condition que le bassiste soit le meilleur du moment, un certain Jack Bruce. Mais l’album le plus célèbre du groupe nous ramène au vélo… Et bien, beaucoup de gens l’ignorent mais Clapton est un grand fan de vélo et les deux hommes en discutent souvent.