"Ginette est dans la place !", le Salon du DIY & des créateurs belges

Nous, on sait déjà ce qu’on va faire le 11 juin : nous rendre au Salon Ginette est dans la place, qui se déroulera à l’Hôtel Van der Valk à Verviers. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet événement, organisé par Ginette en collaboration avec la ville de Verviers, nous promet non seulement une trentaine d’exposants de qualité, mais surtout des créateurs belges, des ateliers créatifs et des animations exclusives.