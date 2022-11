Gin au melon et rhum au caramel… Une distillerie s'installe à la Citadelle de Namur

À peine un an et demi après sa création, la société namuroise à l'origine du Gin de Namur s'apprête à faire un grand bond en avant en s'installant dans le Logis comtal sur les hauteurs de la Citadelle de Namur. C'est là, au cœur de l'un des plus beaux sites de la capitale wallonne, que les boissons seront désormais produites. L'objectif est également de participer à la redynamisation de la Citadelle et de contribuer à élargir l'offre touristique du site. Massimo Pira et Baptiste Dricot, deux des fondateurs de la distillerie namuroise, étaient les invités de l'émission Namur Matin ce mardi 15 novembre sur Vivacité Namur, vous pouvez dès à présent redécouvrir leur interview.