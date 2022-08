Gims signe l’un des hymnes de la coupe du monde

Cette semaine, dans l’actu musicale du 8/9, Bruno Tummers s’intéresse au nouveau titre de Gims, Ahrbo, l’un des hymnes de la Coupe du Monde 2022.

La FIFA a dévoilé ce week-end, le titre Ahrbo de Gims sur sa chaîne YouTube. La Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en novembre prochain aura plusieurs hymnes officiels, Hayya Hayya de Trinidad Cardona, Davido et Aisha, un titre K-pop du groupe BTS qui n’a pas encore été dévoilé et le titre Ahrbo de Gims.

Pour ce second hymne de la Coupe du monde, Gims propose un titre qui mêle l’arabe, l’anglais, l’espagnol et le français, cependant, la signification du mot "Ahrbo" est encore inconnue.

Pour ce titre, Gims a collaboré avec un chanteur portoricain, Ozuna et un producteur Marocain, RedOne. Ce dernier a déjà travaillé avec Enrique Iglésias, Lady Gaga ou encore Mylène Farmer.

Et même si Ahrbo a tout d’un titre entraînant et fédérateur, on lui souhaite bonne chance pour détrôner Waka Waka.