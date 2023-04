GIMS revient sur la polémique des pyramides dans "Hernan Cortès"

Dans "Hernan Cortès", sorti ce jeudi 13 avril, GIMS revient sur la polémique qu’il a créée lorsqu’il a affirmé que l’électricité existait déjà à l’époque de l’Egypte antique.

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps à GIMS pour revenir sur la polémique qu’il a provoquée après avoir affirmé que l’électricité existait à l’époque de l’Egypte antique. En effet, dans son nouveau titre "Hernan Cortès" sorti ce jeudi 13 avril, l’artiste a utilisé son bad buzz pour renvoyer la balle aux médias.

En plus des pyramides que l’on peut voir sur la cover du single, GIMS souligne une déformation de propos plutôt qu’un anachronisme de sa part : "J’dis plus rien, vous aimez trop sortir mes mots d’leur contexte…" et, en fin de morceau, a pris soin d’ajouter les paroles sarcastiques qu’on a pu entendre récemment à son égard telles que "Ce n’est pas qu’un immense rappeur mais aussi un solide historien" ou encore "Le rappeur GIMS a suscité la consternation générale".