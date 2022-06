Gimber, Kombucha, du rock and roll qui ne rime pas avec alcool !

Je vous en ai déjà parlé, mais ça bouge très vite dans le monde des boissons sans alcool qui ne soient pas des soft drinks hyper sucrés ou super-chargés en faux sucres, encore plus désagréables à mon goût. On n’est bien sûr pas obligé d’être d’accord avec moi, mais j’ai vraiment une aversion totale pour le goût "aspartame" ou même le goût "stévia". La star depuis quelques années, c’est le Kombucha.

On est bien obligé d’appeler ça "boisson fermentée", puisque c’est fermenté, mais c’est fermenté sans que ça fasse de l’alcool. Au départ c’est du thé, avec dedans des bonnes bactéries qui induisent une fermentation où l’alcool est ensuite mangé à la fin du processus. On peut parler de brassage du Kombucha, c’est très peu calorique, et sauf quand c’est transformé en sorte de soda, c’est peu sucré.

J’épingle au passage une marque belge, "Smile", dont je suis tombé en amour du Kombucha agrumes houblon acide et un peu amer. Petit défaut, il est un peu, voire beaucoup, trop pétillant, il faut donc le laisser perdre un peu de ses bulles dans le verre, mais cela dit, c’est hyperrafraîchissant et une vraie alternative à la bière.

Du côté du gingembre, une marque belge s’introduit depuis quelques années, un peu partout, c’est ''Gimber'', c’est cher, très cher, mais semble-t-il c’est justifié, on parle quand même de 26 euros pour 70 cl, mais ça ne se boit pas pur ; Mon problème c’est que j’ai tendance à le boire moitié eau, moitié ''Gimber'', donc ça me coûte cher. Mettez-en quelques gouttes avec de l’eau pétillante, du citron vert, dans un cocktail, c’est très puissant, poivré, épicé, piquant, et surtout ils ont sorti une version "brut", beaucoup moins sucrée qui a mes faveurs.

''Kombucha'', toujours moins sucré, parfumé au houblon, ''Gimber'' brut, le monde des boissons sans alcool quitte de plus en plus le sucre pour l’acidité, l’amertume, le piquant et ça, c’est du rock dans le verre, sans se démolir la tête !