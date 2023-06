Gilly : le bébé de 6 mois "oublié" dans une voiture sur le parking de l’hôpital Saint-Joseph est décédé d’hyperthermie

L’information vient d’être confirmée par le parquet de Charleroi. Le corps sans vie d’un bébé de 6 mois a été découvert ce mercredi en fin d’après-midi sur le parking de l’hôpital Saint-Joseph de Gilly.

Le Procureur du Roi, Vincent Fiasse a expliqué, lors d’une conférence de presse, le déroulement des faits qui ont conduit à ce drame : "La maman de la petite fille devait la déposer dans son milieu d’accueil le matin mais quand vers 16h30, le papa a voulu la reprendre, elle n’était pas là. Il a alors appelé sa femme qui travaille à l’hôpital et c’est là qu’elle s’est rendu compte de son oubli".

Malgré les secours arrivés immédiatement sur place, il était déjà trop tard et la fillette avait succombé à la chaleur. La voiture équipée de vitres teintées ne permettait pas aux passants de voir qu’un bébé se trouvait à l’intérieur. Le parquet est rapidement descendu sur place et les premières constatations ont eu lieu. Le médecin légiste a conclu à un décès par hyperthermie et une autopsie ne sera pas nécessaire. Les devoirs d’enquête vont se poursuivre pour déterminer le degré de responsabilité de la maman.

On s’en doute cet événement dramatique a créé l’émoi pour tous les témoins de la scène mais aussi particulièrement au sein de l’hôpital où travaille la maman qui a "oublié" son bébé dans la voiture.