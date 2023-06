Gilly : la mort d’un bébé de 6 mois sur le parking de Saint-Joseph est un "drame de la fatalité".

Ce sont les termes du Procureur du Roi de Charleroi, Vincent Fiasse : un drame de la fatalité.

Hier, une petite fille de six mois est décédée. Oubliée dans la voiture par sa maman qui travaille sur le site de l’hôpital Saint-Joseph, à Gilly. Le Procureur du Roi détaille : "l’enfant devait être déposé à la crèche par sa maman le matin et récupéré par son papa en fin d’après-midi. Quand il s’est présenté à 16h30, l’enfant n’était pas à la crèche. Il a alors contacté sa compagne et il y a eu un blanc dans leur conversation. Elle s’est précipitée sur le parking, vers sa voiture. L’enfant s’y trouvait, mais il était déjà décédé". La petite fille est décédé d’une hyperthermie.

La communication du Procureur du Roi n’a pas été beaucoup plus détaillée. L’enfant ne présentant pas de trace de maltraitance et la cause du décès étant évidente, il n’y aura pas d’autopsie. Toutefois, une instruction est en cours, du chef de défaut de prévoyance et de prévention. Vincent Fiasse semblait toutefois, dans sa communication sobre et respectueuse, vouloir plutôt regretter un fait dramatique.