Gilles Verstraeten : "Je n’ose plus me balader main dans la main avec un homme à Molenbeek"

Garantir une mixité sociale ne pourrait se faire en revanche sans soulever les problèmes existants, affirme Gilles Verstraeten, député bruxellois N-VA : "Je suis très fier que Monsieur Madrane soit le président de mon assemblée. Il est plus belge que moi et a entièrement raison. On doit arrêter de tenir des propos comme M. Rousseau. J’ai d’ailleurs écrit une pièce d’opinion au sujet des jeunes de Cureghem après qu’ils ont fait une émeute et le Vlaamse Belang a essayé de me tuer politiquement pour avoir essayé de faire fonctionner notre diversité. Mais il faut avouer qu’il y a un souci dans certaines communautés issues de la migration. Ainsi par exemple, une majorité de musulmans en Belgique veut faire fonctionner le vivre ensemble et une minorité assez large malheureusement s’y oppose et est très visiblement représentée dans certains de nos quartiers. Des gens qui s’identifient plus à leur religion qu’à nos lois. Nous devons y travailler pour établir un projet commun."