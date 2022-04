Gilles Paris fait danser une multitude de personnages sur le Stromboli dans "Le bal des cendres"

Outre la reconnaissance des lieux, la psychologie complexe des personnages, présentés comme des antihéros, importe énormément dans la construction du récit pour Gilles Paris.

Les lecteurs devraient y être très attachés, d’autant plus que certains proviennent d’un recueil de nouvelles sorti par l’écrivain, intitulé La lumière est à moi. "Il arrive qu’un écrivain s’y attache profondément et j’ai voulu les retrouver 10 ans après dans Le bal des cendres et leur donner une seconde vie" confie-t-il.

Mais l’histoire devrait aussi passionner les amateurs de thriller. On assiste à un véritable huis clos haletant, dont la césure dans le livre devrait stimuler la lecture selon l’auteur : "De livre en livre, j’essaie d’abord de me surprendre, de ne pas forcément faire un livre qui ressemble au précédent car je me dis que c’est aussi peut-être une forme de cadeau que j’offre à mes lecteurs quand ils rentreront dans Le bal des cendres et que le livre devienne un peu addictif".

Preuve que l’on exploite déjà tout le potentiel de ce livre, "presque 5 producteurs s’intéressent déjà" à son adaptation à l’écran.

► Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, le précédent récit de Gilles Paris est aussi disponible en poche.

► Gilles Paris dédicace son nouveau roman ce 25 avril à 18h à la librairie UOPC à Auderghem.