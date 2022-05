Gilles Paris est venu présenter "Le Bal des cendres" dans Sous Couverture

Concordance des calendriers, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, le précédent livre de Gilles Paris sort actuellement en poche (Ed. J'ai Lu). Un livre confession dans lequel nous nous sommes plongés pour faire mieux connaissance avec l'auteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'écrivain se prête à une véritable mise à nu dans ce livre.

Fils d'un père architecte et d'une mère au foyer, Gilles Paris voit le jour fin des années 50 et grandit à deux pas de la place de la République dans un appartement si grand que sa sœur et lui y font du patin roulettes. Milieu plutôt aisé donc si ce n’est que le père se révèle très violent. L'enfance du jeune Gilles est jalonnée de cris, de coups de martinet et même de bris de mobilier. Il a même été un jour secouru par un couple qui l’a emmené à l’hôpital.

ll a failli me tuer, mais je ne me considère pas comme un enfant battu. Par contre, je ne me suis jamais relevé de cette phrase terrible qu'il m'a dite ce jour-là: "Tu ne vaux rien. Tu n'es qu'une merde." Et si je devais choisir entre cette phrase, qui ne s'est pas estompée avec le temps, et les coups, je choisirais les coups.

Pour échapper à cette enfance gangrénée par les coups, le jeune Gilles multiplie les aventures fugaces dans les bras de jeunes amants, s’enivre d'alcool et de drogue en tous genres jusqu'au bout des nuits parisiennes.

Jusqu'à une première chute ! Une première tentative de suicide suivie d'une hospitalisation en institut psychiatrique. La première d'une longue série de huit qu'il reconnait dans ce livre confession où il tente de comprendre les raisons qui l'ont fait basculer par moments.