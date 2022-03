Gilles Magnus, pilote officiel Audi Sport, rejoint Nicolas Baert pour former un duo 100% belge en Sprint Cup du GT World Challenge

Le pilote belge Gilles Magnus, 22 ans, est devenu cette saison pilote officiel Audi Sport customer racing après deux saisons très réussies en WTCR, la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme.

Cette année, l'Anversois disposera d'un programme complet en Sprint Cup du GT World Challenge au volant d'une Audi R8 LMS GT3 de l'équipe française Saintéloc Racing, une voiture qu'il partagera avec un autre jeune pilote belge passé lui aussi par le TCR, Nicolas Baert.

Ce ne sera pas une découverte totale pour Gilles Magnus, puisqu'il avait roulé à Zolder au volant d'une Audi R8 LMS GT3 de l'équipe WRT en 2018.

"Merci au Saintéloc Racing, à Nicolas, à son papa Jean-Michel et à Audi Sport customer racing pour la confiance, souligne Gilles Magnus dans le communiqué de Nicolas Baert. Avec Nico, je serai avec quelqu’un qui est un peu de ma famille. Je suis donc d’autant plus content de pouvoir annoncer cette première partie de mon programme 2022 avec une super voiture, un super équipier et dans un des championnats les plus relevés en Europe. J’ai gardé un très bon souvenir de la course à Zolder en 2018 et j’espère que nous pourrons viser les victoires en Silver Cup cette saison. Nous aurons beaucoup à apprendre, mais c’est un beau défi."

La première épreuve de la Sprint Cup du GT World Challenge se déroulera à Brands Hatch le week-end du 1er mai.