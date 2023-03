Gilles Lellouche répond aux critiques sur le film "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu"

C'était l'évènement cinéma de ce début d'année. Guillaume Canet prenait les commandes du nouveau film "Astérix et Obélix". Pour cet opus, le réalisateur avait décidé d'emmener les personnages faire un voyage en Chine.

Alors qu'il reprenait lui-même le rôle d'Astérix, il avait décidé de confier le rôle d'Obélix à son ami Gilles Lellouche. "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu" a réussi à dépasser les 4 millions d'entrées en France, bien loin derrière "Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques" qui avait rassemblé plus de 14 millions de spectateurs.

La violence de l'accueil qu'il a reçu m'a semblé inouïe

Le film n'a pas été épargné par la critique considérant que ce film était "mal pensé, mal produit, mal réalisé".

Gilles Lellouche a pris la parole pour dire qu'il n'avait pas compris les critiques virulentes sur le film : "La véhémence des gens sur le film m'a beaucoup étonné. (...) La violence de l'accueil qu'il a reçu m'a semblé inouïe. C'est un peu le drame de l'époque. Tous les films sont attaquables et j'entends les raisons pour lesquelles le film ne plaît pas. Mais les attaques personnelles sur un film familial, qui n'a rien d'un brûlot, qui n'a pas d'autre prétention que divertir le plus grand nombre, je ne les comprends pas."

L'acteur de 50 ans dit ne pas regretter d'avoir fait parti de cette aventure : "Ça n'a pas été simple. Guillaume est un ami de très longue date. Quand je l'ai vu partir dans cette aventure, j'ai été fidèle. Je ne regrette absolument pas".