Gilles Lellouche et Sandrine Kiberlain au service d’un film plus grand qu’eux

Si le titre Pupille évoque bien sûr un enfant placé sous la responsabilité de l’État, il renvoie également au regard, comme l’explique la réalisatrice française Jeanne Herry : "Je portais beaucoup d’attention à la place de mon regard d’ailleurs, je me suis demandé tout au long de la réalisation quel était mon point de vue, sur chaque séquence, et comment, et d’où regarder chaque personnage. Et aussi où regardait chaque personnage".

Avec Pupille, Jeanne Herry a voulu dépeindre de façon réaliste le parcours des multiples intervenants lors d’une démarche d’adoption : Mère biologique, assistants sociaux et familiaux, mère adoptive… La cinéaste s’est longuement documentée pour tirer d’une réalité, parfois dure, la matière d’un film rempli d’humanité.