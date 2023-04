Gilles, entraîneur de Maxime Gentges, "sur un petit nuage" après la médaille d’argent de son frère : "On a tous les deux pleuré..."

Quelle journée pour la gymnastique belge, et surtout pour les frères Gentges ! Maxime Gentges a remporté la médaille d’argent lors de la finale du concours individuel du cheval d’arçons des championnats d’Europe de gymnastique artistique à Antalya ce samedi, sous les yeux de son frère et entraîneur Gilles Gentges.

"En tant que coach et frère, je ne peux pas décrire ce que je ressens pour le moment. J’ai du mal à réaliser ce qu’il se passe. C’est trop d’un coup pour se rendre compte… L’équipe est sur son petit nuage. On a l’impression que cette semaine en Turquie, c’est la nôtre. On vit quelque chose de grand. C’est un soulagement car c’est beaucoup d’années de sacrifice, beaucoup d’efforts. Maxime se donne à fond depuis toujours. On a enfin le fruit de notre travail. Ça fait un bien fou", a confié Gilles, entraîneur fédéral de gymnastique.

"On a pleuré tous les deux, et les autres membres de l’équipe belge également, a poursuivi Gilles Gentges. On est choqué. Il en a tellement rêvé… Il a connu des déceptions importantes dans sa carrière. Aujourd’hui il a 28 ans, on lui a souvent dit que c’était trop tard et qu’il fallait passer à autre chose. Il a démontré qu’il ne fallait pas toujours écouter ce que les gens disaient. C’est une belle preuve de courage et de résilience".

En décrochant la médaille d’argent, Maxime Gentges est entré dans l’histoire de la gymnastique de notre pays. Aucun Belge n’avait obtenu une médaille au cheval d’arçons avant lui. "De par sa carrière et de par ce qu’il a déjà apporté à la gymnastique, peu importe s’il décrochait une médaille ou pas, il avait déjà écrit l’histoire de la gymnastique, comme tous les membres de cette équipe", a conclu Gilles Gentges.