Gilles Dewaele, le nouveau back droit du Standard : " Petit, je regardais le Standard de Defour et Witsel et je rêvais de jouer ici "

Recruté à Courtrai pour compenser le départ d’Hugo Siquet à Fribourg, Dewaele a tout de suite été lancé dans le grand bain vu l’absence de Collins Fai (CAN).

" C’est sans doute un avantage… mais j’ai aussi besoin de concurrence pour progresser et devenir meilleur. A Courtrai, j’étais un peu dans ma zone de confort et je voulais me jauger plus haut. Quant à Siquet, c’est un très, très bon joueur et il méritait pleinement son statut auprès des supporters. Mais moi je suis Gilles Dewaele ! J’ai mon profil et mes qualités… mais j’espère que les fans m’aimeront autant qu’Hugo ! (clin d’œil) Pour ma première sortie, à Anderlecht, j’ai fait un match… normal, ni bon, ni mauvais. Mais je ne suis jamais content de moi, donc je vais faire mieux ! A Bruxelles, on a lutté avec nos moyens actuels… et en d’autres temps, on aurait sans doute perdu ce match : n’oubliez pas qu’Anderlecht est sans doute la meilleure équipe actuelle en terme de forme ! J’ai senti en arrivant ici que les 3 défaites avant la trêve avaient fait très mal et que l’équipe était fragile… Mais le break a fait du bien et on a pu travailler nos manquements pendant le stage. "