Gilles Dewaele enthousiaste après le succès contre Bruges : "Je suis venu au Standard pour voir cette ambiance"

"On a bien joué, on n’a pas donné beaucoup d’occasions à Bruges. C’était le plus important. On est très efficients pour le moment. Offensivement et défensivement. Au début de saison, c’était un peu notre problème mais le coach a beaucoup travaillé là-dessus et désormais ça marche", a poursuivi Dewaele à propos du match.

Enthousiaste, le latéral espère toutefois que son équipe gardera les pieds sur terre pour la suite de la saison. "J’espère que le Standard est lancé. Mais on doit procéder étape par étape. On a gagné 4 matches de rang, c’est vrai mais il nous reste beaucoup de travail. On doit rester calme et travailler sur nos faiblesses. Ceci-dit, on est sur de bons rails."