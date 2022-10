Gilles Dewaele après le court succès du Standard à Charleroi : "Je veux bien gagner tous les matches comme ça..."

"On a bien travaillé cette semaine pour relever la tête. On a vraiment faire un non-match la semaine dernière contre Seraing. C’est très dommage. Contre Ostende, Saint-Trond ou Charleroi, on a aussi vécu des matches difficiles. La victoire peut tomber d’un côté comme de l’autre. Cinq succès sur les six derniers matches, c’est pas mal je trouve. On va affronter l’Antwerp, le FC Malines et Anderlecht dans la suite, ça s’annonce compliqué. Avec nos supporters à Sclessin, ce sera bien", a poursuivi l’ancien joueur de Courtrai.

"C’était un match difficile, comme on a pu le voir à la fin. Des victoires comme celle-ci apportent aussi de la joie donc on est très heureux. On a maitrisé le match en première période, on était bien dans le jeu. Je trouve qu’on était bien mentalement. L’auto-but a bien sûr aidé notre équipe. Il y a eu trois cartes rouges, mais le match était surtout dur à la fin de la rencontre je trouve. Ce succès donne de la confiance pour enchainer", a lui indiqué Merveille Bope Bokadi.