Gilles Arnaud Bailly se hisse en demi-finale du tableau junior à Roland-Garros

Gilles Arnaud Bailly continue de briller dans le tableau junior de Roland-Garros. Le Belge s’est qualifié pour les demi-finales en battant le Suisse Dylan Dietrich 6-3 7-5 en 1h39.

Après avoir réalisé un exploit en huitième de finale où il avait éliminé le numéro 1 mondial, l’Américain Bruno Kuzuhara 3-6 7-6 (8/6) 6-4 après avoir sauvé trois balles de match dans le tie-break, le Belge a continué sur sa lancée face au Suisse Dylan Dietrich en laissant un peu moins de suspense qu’en 1/8e de finale.

Après un début de match décousu où les deux joueurs ont souvent perdu leur service, Bailly a serré le jeu et breaké le Suisse trois fois de suite pour empocher la première manche 6-3 au bout de 33 minutes.

La seconde manche a été plus serrée et il a fallu attendre six jeux pour voir le premier break, en faveur de Bailly qui prenait l’avantage 4-2. Mais le Belga a craqué au moment de servir pour le match à 5-3 et a vu le Suisse revenir à 5-4. Bailly s’est alors offert deux balles de match sur le service de Dietrich qu’il n’est pas parvenu à conclure.

Il le fera deux jeux plus tard alors qu’il était mené 40-0 sur le service de Dietrich. Bailly remporte cinq points de suite et conclut sur une double faute de son adversaire pour s’imposer 6-3 7-5 en 1h39 et valider son ticket pour les demi-finales du tournoi junior.