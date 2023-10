Gilles-Arnaud Bailly : "En début de carrière, le plus dur a été de perdre souvent, alors que je gagnais huit matches sur dix chez les juniors"

Vous avez appris énormément de choses, au cours de cette année ?

Oui, je trouve que je joue beaucoup mieux que l’an dernier à la même époque. J’ai pris beaucoup de maturité, même si je dois encore faire mieux. C’était une belle année. Avec des moments plus difficiles, mais c’est le tennis.

Y a-t-il des choses qui étaient plus difficiles que ce que vous aviez imaginé ?

Non pas vraiment. Mais ce qui a été difficile, c’est de perdre souvent. Chez les juniors, je gagnais huit matches sur dix. Mais là, au début de l’année, je perdais toujours au premier ou au deuxième tour. Je me disais que je partais vers un tournoi, et que je revenais le jour d’après. Ca, c’était vraiment dur. Je n’avais pas encore la maturité nécessaire pour être prêt à cela. Maintenant, j’ai appris.

L’inverse maintenant. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ce que vous imaginiez, dans une carrière de joueur de tennis ?

Oui, quand on joue des beaux tournois comme celui-ci. Ces deux derniers mois, j’ai vraiment réussi des bons résultats. La semaine dernière, par exemple, j’ai joué contre Bautista Agut (ndlr : ancien neuvième joueur du monde). Et je sens que j’y suis presque. Je sais que je ne dois pas être impatient, mais cela me donne beaucoup de confiance.