Gilles-Arnaud Bailly après sa finale juniors : "Parfois, c'est mieux de perdre pour s'améliorer"

La déception qui a suivi la défaite va rapidement laisser place à de la fierté dans les paroles du joueur de Visé qui veut utiliser cette expérience parisienne comme un tremplin pour la suite de sa carrière.

"Au début j'avais plus de mal à accepter les défaites. Désormais, je me dis que c'est pas plus mal de perdre. Car je vois ce qu'il y a à améliorer. Je me questionne sur ce qui a fait défaut et je travaille dessus. Ce n'est pas amusant de perdre mais pour s'améliorer parfois c'est mieux. J'aurais directement signé pour disputer cette finale. C'était une super semaine, une super expérience donc je suis super content."

Cap désormais sur Wimbledon pour Gilles-Arnaud Bailly. Un tournoi où il ne sait pas à quel niveau il peut rester. "Je ne suis pas super sur gazon, je suis meilleur sur terre mais bon ce sera un nouveau challenge. On verra comment ça va se passer", a-t-il conclu sans se mettre trop de pression pour le rendez-vous londonien.