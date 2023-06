Gille et Vliegen partagés entre "la fierté du parcours qu’on a fait et une grosse déception pour le match d’aujourd’hui"

Gille et Vliegen ne sont pas parvenus à réaliser l’exploit en finale du double messieurs à Roland-Garros. La paire belge a été battue par Dodig et Krajicek, les têtes de série numéro 4, au terme d’un match où l’on a vite compris que les futurs vainqueurs étaient un cran au-dessus ce samedi.

Les Belges étaient évidemment partagés au micro de Jacques Leunis à l’issue de la rencontre. "Il y a deux sentiments. La fierté du parcours qu’on a fait et une grosse déception pour le match d’aujourd’hui et de finir comme ça. Mais c’est comme ça. Je pense qu’il y a plein de positif à prendre de cette aventure", débutait Sande Gille.

Joran Vliegen reconnaissait lui sportivement la supériorité de la paire adverse : "C’est une bonne paire, ils jouent bien. Ils ont déjà joué la finale l’année dernière ici. C’est une des meilleures équipes du monde actuellement. On a fait quelques fautes, on n’était peut-être pas super concentré, il a manqué un peu de chance. On doit revoir le match pour être sûr. Je pense qu’ils ont fait un très bon match. Nous aussi au début, mais après ce n’était pas notre niveau".

Le début de la finale a vu les deux paires discuter avec l’arbitre, la faute à un toit du Court Philippe Chatrier à moitié fermé car il y avait des risques d’orage. "Au début, c’était un peu bizarre pour tout le monde parce qu’ils ont fermé le toit. C’est la première fois qu’on joue comme ça dans le tournoi. C’était vraiment des conditions différentes. C’était très difficile pour moi de voir la balle avec la lumière. Je pense que pour eux aussi c’était différent donc les quatre joueurs n’étaient pas à l’aise. Je n’ai rien dit parce que ça ne va pas changer, alors tu essayes de faire au mieux. Mais c’était difficile pour les quatre parce que je pense que le niveau était plus bas que la normale", regrettait Gille.

Vliegen ne voulait pas polémiquer quant à cette affaire de toit : "Le toit était fermé à moitié et on n’était pas d’accord, parce qu’un côté était très lumineux et donc les conditions n’étaient pas tops. Donc on a demandé tous les quatre pour fermer complètement. Mais c’était pour les quatre et c’est comme ça".

Si la défaite est évidemment décevante, les deux hommes vont pouvoir s’appuyer sur leur quinzaine pour s’améliorer. "Toute notre carrière, ça a été pas après pas et notre meilleur résultat c’était un quart de finale. Et maintenant, on fait finale donc je pense qu’on a fait un pas supplémentaire mais je pense qu’il y a encore plein de choses à apprendre et il y a un avenir pour nous", était persuadé Sander Gille.

Joran Vliegen était également motivé quant à la suite de leur saison : "Je pense qu’on va rentrer dans les Masters 1000 mais ça commence déjà par Halle, un 500 mais nos ambitions restent pareilles. On veut gagner des tournois, on veut progresser et arriver au top. On veut progresser au top et on veut jouer les Masters à la fin de l’année donc ça ne change pas beaucoup et on va continuer à travailler".

Le prochain grand chelem approche déjà à grands pas puisque Wimbledon se tiendra du 3 au 16 juillet et il faudra donc rapidement effectuer le changement de la terre battue vers le gazon. Mais pour Gille, quelle que soit la surface, le duo pourra s’appuyer sur la confiance emmagasinée pour faire de bonnes performances : "Je pense que la confiance est là. Ce n’est pas parce qu’on a perdu aujourd’hui que la confiance part. On a fait un super beau parcours alors la confiance est là et il faudra juste s’adapter au gazon. Mais la confiance sera présente".

Avec cette finale de Roland-Garros, le duo belge va remporter son plus grand prize money en carrière et a déjà un plan derrière la tête. "On va se marier, pas ensemble, en décembre donc ça va aider", rigole Vliegen. "Il y a deux mariages donc on peut faire quelque chose de spécial", confirme Gille.