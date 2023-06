Gillé et Vliegen créent l’exploit et se qualifient pour la finale de Roland-Garros

Quelle journée pour le tennis belge ! 19 ans après Xavier Malisse et Olivier Rochus, une nouvelle paire belge atteint la finale du double messieurs à Roland-Garros puisque Sander Gillé et Joran Vliegen ont réussi cet exploit à Paris. Pour sa grande première dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem, la paire belge est venue à bout de la douzième tête de série composée de Matwe Middelkoop et Andreas Mies sur le score de 6/4 et 7/5.

Le premier set est très accroché avec plusieurs jeux serrés. La paire belge se crée d’ailleurs plusieurs balles de break à 4-3 mais ne parvient pas à conclure. Loin d’être abattus, Vliegen et Gille prennent le service de la douzième tête de série au meilleur des moments pour s’adjuger la première manche sur le score de six jeux à quatre.

Les Belges entament le deuxième set de la meilleure des manières en breakant d’entrée les Middelkoop et Mies. Une joie pourtant de courte durée puisque l’Allemand et le Néerlandais parviennent à débreaker rapidement. Mais comme lors de la première manche, Vliegen et Gillé breakent au bon moment pour l’emporter 7/5.

Les 40 et 41e mondiaux poursuivent donc leur rêve et tenteront de faire aussi bien que Malisse et Rochus ce samedi face aux finalistes de l’année dernière Ivan Dodig et Austin Krajicek.