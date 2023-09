Gillé et Vliegen battus en demies à l'ATP Zhuhai : "Le Masters est notre objectif, mais nous n'y pensons pas"

Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 21) n'étaient pas trop déçus, lundi soir, de ne pas avoir réussi à se hisser en finale du double au tournoi ATP 250 sur dur de Zuhai. Les Limbourgeois, têtes de série N.1, se sont inclinés 7-6 (10/8), 4-6 et 10/6 contre les Américains Nathaniel Lammons (ATP 27) et Jackson Withrow (ATP 28), têtes de série N.3, qui les avaient déjà battus à Majorque et à Wimbledon.

"Nous avons disputé un très bon match", a déclaré Sander Gillé à Belga. "Nous étions certainement la meilleure équipe. Les deux premiers sets, l'écart était minime. Lammons et Withrow sont deux joueurs qui servent remarquablement bien, chaque première balle dépasse les 200 km/h. Nous avons également très bien servi, mais nous aurions peut-être pu un peu mieux négocier certains jeux de retour. Et c'est ce qui a fait la différence, car dans le super tie-break, ils ne nous ont laissé aucune chance".

Battus, Sander Gillé et Joran Vliegen manquent une occasion de se rapprocher de leurs concurrents dans la course au Masters. Les finalistes de Roland Garros sont onzièmes, à 600 points de la septième place, vu que les Australiens Rinky Hijikata et Jason Kubler, actuels quinzièmes, prendront sans doute le dernier ticket en tant que vainqueurs de l'Australian Open.

"Le Masters est notre objectif, mais nous n'y pensons pas une seule seconde", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Je comprends que l'on nous pose la question, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est jouer le mieux possible. Nous continuons à progresser. Notre niveau était vraiment bon cette semaine, alors que n'avions pas prévu de disputer ce tournoi, vu la Coupe Davis. On aurait aimé être en finale, mais on garde un bon sentiment. On sait qu'il y a du boulot, mais il reste deux ATP Masters 1000 et trois ATP 500, où nous espérons faire le plein de points. Tous les meilleurs seront présents et un bon résultat peut tout changer".