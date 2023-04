Gilgamesh, premier héros de l’histoire occidentale, en quête d’immortalité

La mort n’est pas une invention récente, pas plus que le désir d’immortalité. L’immortalité, un mythe, un fantasme pour bon nombre de personnages, qu’ils soient historiques ou de littérature. Parmi ces héros de papier qui rêvent d’immortalité, le plus ancien d’entre eux est très certainement Gilgamesh, héros d’un récit épique trois fois millénaire. Mais les hommes sont-ils vraiment faits pour être immortels ? Au lieu de courir après l’immortalité, ne serait-il pas mieux de s’arrêter pour vivre et profiter de ce que nous offre la vie ? Une leçon de vie à la sagesse antique que nous rappelle Pascale Seys dans Les Mythes de l’actu.