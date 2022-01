Gilets jaunes, retraites et coronavirus : Macron et son bilan économique coupé en deux

Pour l’économiste Eric Heyer : "Il y a deux parties dans son quinquennat. La première, c’est l’avant-covid. Le Président qui réforme de façon un peu libérale et qui réduit les déficits mais avec des inégalités qui augmentent. La deuxième partie du quinquennat, par contre, il ouvre les vannes budgétaires. Les déficits augmentent et repartent à la hausse. Le pouvoir d’achat est maintenu mais avec des réformes qui sont suspendues." Car pour soutenir les entreprises et leurs travailleurs, Emmanuel Macron va utiliser la formule du "Quoi qu’il en coûte !". Et cela va sauver des entreprises. Comme près de Valenciennes où Christophe Chirir a pu sauver la sienne. Sa société travaille les métaux comme l’acier, l’aluminium, l’inox et le galvanisé par pliage, découpe laser et par soudure. Avant la crise, ils étaient 18. Aujourd’hui, ils sont 13 mais l’entreprise est sauvée. "Concrètement, tous mes salariés ont pu bénéficier du chômage partiel pendant une grande partie de l’année 2020. Leur chômage partiel a été pris en charge à 100% par le gouvernement." L’Etat a pu aider les entreprises avec des PGE, des "prêts garantis par l’Etat". "Ces PGE nous ont permis de continuer à payer nos loyers, nos charges alors que l’activité était pratiquement à l’arrêt pour que l’économie ne soit pas totalement à l’arrêt." Il rajoute : "Sans ces aides, je ne sais pas si on serait encore là. Parce que ces aides sont venues remplacer un chiffre d‘affaires qu’on n’avait pas."

Et aujourd’hui, l’activité a redémarré. "Aujourd’hui, on a un chiffre d’affaires qui remonte. Mais on n’est pas encore arrivé à ce que l’on avait avant la pandémie. Cela va se faire crescendo. On vient par exemple d’embaucher un soudeur récemment. Mais cela ne remplace pas toutes les personnes qui sont parties."