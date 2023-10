Gilbert Montagné : "L’œil n’a pas le monopole de la vision"

On ne connaît que trop bien Gilbert Montagné en tant qu’artiste avec ses tubes cultes des années 80, mais on connaît moins l’homme engagé en faveur des personnes mal et non-voyantes. Ce documentaire dresse en parallèle le parcours et la carrière de Gilbert Montagné et les combats incroyables qu’il a menés pour faire avancer le handicap.

Je vous défie de trouver une personne qui n’a jamais dansé en soirée (voire en fin de soirée) sur "On va s’aimer" ou "Les Sunlights des tropiques"! Gilbert Montagné a fêté ses 50 ans de carrière en 2021, il n’avait que 20 ans quand il a connu son premier et énorme succès "The Fool". Et à bientôt 72 ans, il n’arrête pas : musique, concerts, livres, émissions de télé… L’homme dégage un enthousiasme et un optimisme fous.

Né grand prématuré et atteint de cécité dès sa naissance (ses nerfs optiques ont été brûlés en raison d’un surplus d’oxygène, l'oxygène était non dosée à l’époque), le petit Gilbert intègre une école spécialisée où il s’initie à la musique et y prend très vite goût.

"Pour les voyants, il me manque un sens. C’est marrant parce que moi je ne l’ai jamais connu donc il ne m’a jamais manqué. Je me suis construit différemment, tout simplement."

Et le fait est qu’avec un sens en moins, les quatre autres sont - sans doute bien plus que pour les voyants - particulièrement en alerte. L’ouïe est par exemple primordiale pour le chanteur, au point que les sons de la nature l’ont aidé dans le processus de création musicale.