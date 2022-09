Gilbert félicite Evenepoel après son titre : "Les larmes ont coulé sur mes joues, tu es un vrai champion"

Qu’il est agréable d’être belge et fan de cyclisme ce dimanche. Une nouvelle fois très impressionnant, Remco Evenepoel est devenu champion du monde. Forcément, un tel succès a suscité de nombreuses réactions dont celle de Philippe Gilbert.

Champion du monde il y a dix ans, le Verviétois était très heureux de voir son ancien coéquipier lui succéder : "Félicitations Remco ! Je ne pouvais pas rêver avoir un plus beau successeur au titre mondial".

Dans l’après-midi, le futur retraité a réalisé une vidéo sur sa chaîne Youtube pour féliciter le vainqueur du jour : "C’était une victoire émouvante, je vous avoue que des larmes ont coulé quand il a franchi la ligne, c’était beaucoup d’émotions. Remco, je l’ai vu connu très jeune, c’était toujours un personnage très attachant, un mec entier, un vrai champion. Ce qu’il réalise à son âge, cette année, est exceptionnel pour lui et va marquer l’histoire du cyclisme avec Liège-Bastogne-Liège, une deuxième victoire à la Classica San Sebastian, la Vuelta en patron et la médaille de bronze aux Mondiaux de contre-la-montre. Il était très déçu de ce résultat, ce qui montre son mental, beaucoup de coureurs se contentent parfois d’un accessit, lui pas, seule la victoire compte. C’est là qu’on voit la différence entre les grands champions et les autres. Remco, tu es un grand champion, je suis fier de toi, de ce que tu as fait et ce que tu continueras à faire pour le cyclisme belge et le cyclisme en général."