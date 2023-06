Gil Bartholeyns : "Chers feux, vous n’y pouvez rien, alors que nous, nous y pouvons quelque chose"

Chers feux, chers incendies,

feux géants, mégafeux, giga incendies, feux sauvages,

On ne sait plus comment vous appeler, mais chaque nom tente de rendre raison du phénomène climatérique que vous êtes devenus, en quoi, cinq ou dix ans ? Je dis "vous" parce que vous survenez en horde, vous persistez ensemble, vous naissez les uns des autres, par les vents, par la foudre qui tombe de vos nuages de fumées, couvrant bientôt un pays entier. Vous êtes un et multiples, on parle de vous en disant "Complexe d’Août", en disant "pyrocumulus"

Le Canada, la Sibérie, l’Australie, l’Europe – les Hautes Fagnes belges ou l’Attique grec – et l’Amazonie, le Chili, la Californie… mondes cette fois interchangeables, panique et défaite commune, au sol comme dans les airs. C’est toujours l’été ici ou là, chers feux, votre saison n’a pas de fin.

Plus personne n’ignore ce qui vient grossir le ciel. Le drame s’augure à sa couleur et certains ont des bons mots : New York, transformé en décor de Blade Runner 2049 ! Les masques reviennent, les parapluies s’ouvrent contre l’encendrement, et dans les arrière-pays vous créez des zones d’évacuation toujours plus vastes.

Je vous ai vu à maintes reprises.

Ce soir-là, dans les collines, personne ne regardait, comme d’habitude, le Soleil tremblant dans l’atmosphère du Pacifique. Ça se passait de l’autre côté, dos au Soleil, qui jetait ses dernières lumières sur les gigantesques choux-fleurs de fumée surplombant les montagnes ; des éclairs de chaleur crevassaient la brume bitumeuse, allumant toujours plus de feux. On pointait du doigt l’immensité catastrophée. Là ! Et là aussi ! On était hébété et profond. Quelqu’un avait la main sur sa bouche.

En ville, on parlait de vous, mais comme si vous étiez de l’autre côté de cette vie. Conduire les enfants à l’école. Acheter à manger… Les informations en continu finissaient par faire de vous des images sans contrepartie réelle. Et pourtant, ailleurs, au même moment, des bombardiers survolaient, dans le surréalisme des associations inédites, les piscines, les villas, lâchant sur les jardins tout ce qu’ils pouvaient d’eau et de retardant.

Le front de flammes, haut de plusieurs dizaines de mètres, avait passé la crête. Les brigades tronçonnaient, boutaient des contrefeux. Vous couper les vivres. Vous empêcher d’enjamber l’autoroute. Parce qu’après, vous sauteriez d’un arbre à l’autre, à travers les propriétés. Les sirènes étaient chétives au milieu du grondement. Les chiens errants, enivrés par des odeurs inconnues, se retrouvaient aux carrefours, saisis d’une excitation archaïque.

Ô feux, de la chandelle solitaire à votre don de vivifier les sous-bois, réveillant la semence et laissant vif l’arbre fort – c’est une ode. Source de vie pour qui sait vous domestiquer par le brûlis – ode encore. Mais depuis vos razzias – ode triste à votre furie élémentaire.

Vous êtes une catégorie du Sublime. Vous avancez à la vitesse du cheval au galop. Vous prenez ce qui n’est pas à prendre.

Vous n’y pouvez rien, c’est votre nature. Alors que nous, nous y pouvons quelque chose, c’est notre nature aussi. Car au-delà de la circonstance – le tesson, le mégot, l’incendiaire forcené – il y a l’état dégradé de la forêt, l’excès de végétation au sol, les déficits de pluie, les vents chauds et dessiccant, la pénétration de l’habitat qui mobilise les combattants pour sauver une seule maison, et vous laissent avancer.

Les causes et les effets nous unissent. Qui peut croire que les déluges occasionnels suppriment la menace ? La violence des pluies vous fait plutôt écho. Tout fait écho. En traversant la plaine cultivée de Californie, on peut lire "Arrêt interdit", "N’ouvrez pas les fenêtres pendant 5 miles". Trop de pesticides. Dans quel monde on vit, en effet, chers feux de brousse et de quartier résidentiel ?

Ô Grands Feux, je ne vais pas dire "Chaleureusement vôtre" pour m’attacher vos faveurs, me garantir des cendres de maisons, de fleurs, de papillons. Je vais repousser vos avances. Faire front, moi aussi.

Gil Bartholeyns