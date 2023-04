Gil Bartholeyns : "Chère voisine, en voyant les signataires des Soulèvements de la Terre, j’ai été surpris"

Dans En toutes lettres !, l’historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit à sa voisine au sujet du mouvement "Les soulèvements de la Terre", organisateur de la manifestation contre le projet de méga-bassines à Sainte-Soline.

Chère voisine,

Je t’ai croisée l’autre jour, entre le pain et l’école. Mais le temps manquait pour te dire ce qu’étaient Les Soulèvements de la Terre, et pourquoi ça nous concerne, ici et partout – du pain, à l’école. Eh bien, Les Soulèvements de la Terre, c’est un mouvement décentralisé, social, écologiste et paysan, qui en appelle à fédérer les initiatives de toute association, groupe ou personne qui souhaite défendre un territoire, l’eau et les vivants contre les empoisonnements, la bétonisation et les abîmes sanitaires et environnementaux causés par les grands groupes industriels, généralement soutenus par les gouvernements. À la violence illégitime, la légitime défense. Voilà ce qu’ils disent. Ne plus se contenter de tribunes, de pétitions. Passer de la manifestation aux manifestes actions. Après avoir alerté, il faut agir. Face aux projets d’autoroute sur village, de tunnel sous montagne, de fermes à mille vaches, de fracturation des sols. Face à tout projet assurément écocidaire et sociocidaire. Car il ne s’agit plus de la disparition de la fontaine collective quand sont arrivées les machines à laver dans les campagnes des années 1950 : il s’agit de la disparition, tout simplement, de l’eau claire et libre, à la fois au robinet et pour les agriculteurs.

Fin mars, il y a eu ces blessés, presque morts, choqués, dont des filles et des garçons belges, lors de la mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en France. Suivie, il y a quelques jours, de cette aberration langagière du ministre de l’intérieur français : traitant de terroristes intellectuels tous ceux qui effarés par les événements, considèrent les forces de l’ordre comme les agents du désordre, comme les vrais agresseurs.

Le public au service du privé ? Tout ce foin pour des piscines d’eau de pluie ? Non, parce qu’elles pompent directement dans les nappes pour être redistribuées... pardon, accaparées au profit d’une agriculture intensive. Épiphénomène généralisé, comme toujours.

Cette semaine à Bruxelles, " on mettra encore des cailloux dans la machine ", ce sera à nouveau " une guérilla juridique ", déclarait un porte-parole du collectif Sauvons la friche Josaphat, cet espace de biodiversité urbaine menacé par un projet immobilier géant.

En signant les tribunes des Soulèvements de la Terre, en voyant les premiers signataires, j’ai été surpris, chère voisine. Ce n’étaient pas des intellectuels médiatiques, des généralistes de la pensée. C’étaient comme moi des universitaires, des spécialistes, des collègues. Historiens, anthropologues, économistes... Des chercheurs dont le nom ne dit te rien comme ça – sauf que ce sont des grands, chacun à sa manière. Des relativement jeunes comme François Jarrige et Jean-Baptiste Fressoz, historiens des techniques et des risques environnementaux. Des maîtres aussi, comme Jérôme Baschet, médiéviste et spécialiste des mouvements autonomes indigènes, ou Philippe Descola. Ces académiques savent l’outil ou le terrain, et ça, chère voisine, c’est différent qu’un Sartre du XXIe siècle.

Il y a, au-delà de ces luttes, cette démocratie qui vacille. En démocratie, disait le philosophe des sciences Karl Popper, le problème n’est pas de savoir qui détient le pouvoir, mais comment empêcher qu’il en abuse, et si cela arrive, comment l’écarter, sans soi-même recourir à la violence.

Refus des nouvelles normes d’élevage, suspension de l’interdiction de certains pesticides... Nous vivons bien en Pathocène, chère voisine, nous vivons une ère de maladies industrielles. Et dès que nous ne restons pas assis, parce que nous écrivons, parlons, parce que certains mettent à l’arrêt un site hautement polluant ou dénoncent un énième péril sanitaire, dès qu’enfin nous ne sommes pas " pathétiques ", la violence faite au vivant se prolonge vers celles et ceux qui veulent le préserver.

Chère voisine, toi qui as renoncé à la deuxième voiture, qui vas au portager collectif, qui mets un pull à la maison et des graines pour les mésanges du jardin, Les Soulèvements de la terre, c’est toi aussi. " Nous sommes neige, pluie, froid, ténèbres, nous sommes chaque fruit et chaque influence du globe ", écrit Walt Whitman en 1891, dans un poème qui s’intitule Nous deux, combien de temps avons-nous été trompés.

Alors, en attendant de nous recroiser vite vite à la boulangerie ou devant l’école, détrompons-nous par la raison collective,

chaleureusement à toi,

Gil Bartholeyns