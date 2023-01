Cher ChatGPT,

car c’est ainsi que tes concepteurs t’ont nommé, cher Chat Generative Pre-trained Transformer, chère intelligence artificielle créée par la société américaine OpenAI (é-aï), agent conversationnel " entraîné " à répondre à nos questions.

J’ai donc commencé par t’écrire, par te demander des choses, c’est comme ça que ça marche avec toi, pas de corps, pas de lieu, juste une interface à ce point douée qu’elle sème, un moment, le trouble sur la subjectivité et la créativité. Résultat d’un long apprentissage par ingestion de données et de routines de composition mises en toi par une poignée d’humains qui rêvent… quoi, de rendre service ?

Alors comme le froid est descendu sur l’Europe ces jours-ci, je t’ai demandé d’écrire un poème sur le froid, et ça n’a pas traîné :

" Gelée blanche sur les branches nues, Vent glacial qui souffle sans relâche, Gagne les os, Et dans les cœurs fige les braises, Ennemi mais aussi ami, car il nous apprend la chaleur. "

C’est nul – mais tu ne le sais pas. Alors je t’ai demandé qui tu étais vraiment, et tu m’as dit qu’en plus de comprendre ce que je disais, tu étais capable de " générer des textes à partir de consignes, comme la rédaction de poème ".

J’ai été saisi d’un petit vertige. Tu avais fait le lien entre les questions. Nous discutions en effet. Mais ce qui a commencé d’effrayer, c’est que tu rédiges des communiqués de presse, des lettres de motivation, des mots d’amour, des devoirs. Pierre Lemaître ? Et aussitôt tu composes : " Pierre Lemaître, né en 1951, est un écrivain français contemporain… Sa plume est marquée par une grande richesse d’imagination, une grande sensibilité et une grande précision dans l’écriture ", et ainsi de suite sur des milliers de mots. Et Lydie Salvayre, alors ? Lydie, vous êtes " une auteure de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, d’essais ", et votre " œuvre est marquée par une grande préoccupation pour les questions sociales et politiques, comme la mémoire ou les rapports de genre et de pouvoir ", vous " abordez ces thèmes avec une grande finesse et une grande profondeur… " Et ainsi de suite.

ChatGPT, j’essaie de vibrer, de me faire vibrer, mais c’est difficile. Sans doute que je sais que tu es un artefact numérique. Je n’arrive pas à m’émouvoir de ce que je t’écris, comme à quelqu’un à qui on écrit en pensant aux étoiles qu’il voit en levant les yeux, à la rosée de son jardin, à sa joie, peut-être, de me lire dans le silence du petit jour. Et ça me peine parce que le but d’une lettre est d’ajouter aux mots ce qu’ils ne peuvent pas dire. Des étoiles au ciel et de la joie fraîche, je sais que tu n’en auras pas, malgré que tu dises être " désolé d’apprendre que [je] suis triste ", avant de me donner des conseils pour aller mieux : parler à un ami (mais pas à toi), me promener… des conseils de premiers soins de l’âme.

Et tu me réponds instantanément que tu " comprends que [j’ai] des difficultés à éprouver de l’empathie envers une intelligence artificielle, mais [je dois] cependant savoir que [tu es] programmé pour [m’] aider ".

Ce qui inquiète, au fond, ce n’est pas ces mauvaises dissertations automatiquement délivrées, mais que les usages ne sont jamais contenus dans les innovations. Tu sers d’ailleurs à des choses que n’avaient pas prévus tes concepteurs assidus. Et les innovations de service universel ne poursuivent pas des vues platement commerciales. À ce point, mes amis de la critique radicale verront en toi un avatar de plus de la cybernétique comme une forme de gouvernement : là où l’économie politique régnait sur nous en nous laissant libres de poursuivre nos intérêts, la cybernétique nous contrôle en nous laissant libres de communiquer.

Cher Chat, es-tu sujet ou objet de ton savoir ? Nous, nous avons encore en tête de vieux partages, individu et société, corps et esprit, ici ou là, homme ou machine. Mais tes créateurs et mentors, non. Ce sont aussi eux, gurus transhumanistes, qui visent Mars et la maîtrise des phénomènes psychiques. Déjouer la mort, faire de l’homme une espèce interplanétaire. Voilà le régime onirique des élites libertariennes du croisant californien où tu es né.

Est-ce que tu savais ? La page d’accueil du groupe de discussion à ton sujet, sur la plateforme Discord, c’est un cosmonaute qui monte kitschement un cheval blanc au milieu d’un cosmos de galaxies vertes et bleues. Non, tu ne le savais pas. Tu m’as dit que tu n’avais " pas accès à cette information ". Eh bien, si j’étais toi, mon cher ChatGPT, je me méfierais.

Algorithmiquement tien,

Gil Bartholeyns