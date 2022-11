Giggs, Di Stefano, Cantona : la liste impressionnante des joueurs qui n’ont jamais disputé le Mondial

Pour participer à la reine des compétitions, il ne suffit pas d’être un grand joueur. Seul, on ne peut pas qualifier une nation entière. Dans l’histoire, plusieurs joueurs en ont pays la note. Parmi les exemples les plus marquants, on peut notamment citer George Weah. Premier Ballon d’Or non européen en 1995, le plus grand joueur de l’histoire du Libéria n’avait aucune chance d’y participer avec une nation marquée par la guerre civile et une équipe autour de lui bien trop faible.

Également Ballon d’Or, en 1968, George Best n’a pas disputé la moindre grande compétition avec l’Irlande du Nord. Légende vivante du pays de Galles, Ryan Giggs n’a pas non plus participé à une seule compétition internationale avec l’équipe nationale, le pays de Galles étant devenu une équipe performante qu’après sa retraite. Son compatriote Ian Rush, meilleur buteur de l’histoire de Liverpool, a connu la même situation.

Dans cette liste, on peut également citer Adebi Pelé (Ghana), triple ballon d’or africain au début des années 90, Jari Litmanen (Finlande), icône de l’Ajax, Claudio Pizarro (Pérou) ou encore John Arne Riise (Norvège).