Giger peut-il encore choquer en 2022 ?

" Plutôt que des jumpscare, on préfère garder le joueur dans un état constant de malaise et de peur. Ce sont les mêmes sujets que Giger développait dans ses peintures. Mais on ne veut pas lui ressembler trait pour trait, c’est plus un état d’esprit, une philosophique. " souligne Mitlos Hetlerovic, le cocréateur de Scorn, en pleine démonstration sur le showfloor de la Gamescom. Et de fait, explorer la nécropole endormie, luisante et brumeuse de la démo que ce dernier présentait sur le salon gaming de Cologne se soldait par des haut-le-cœur, loin de toute peur panique. Vu à la première personne, le puzzle game y enfermait ainsi le gamer dans un dédale de sous terrains tapissés d’os et de murs de chair torturée.