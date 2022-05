Gigantesque prime à la signature, salaire délirant, le PSG et le Real Madrid prêts à toutes les folies pour Kylian Mbappé

Maintenant que le "cas Haaland" est réglé, la saga Mbappé va focaliser l’attention des fans de foot. Entre le PSG et le Real Madrid, le cœur du Kylian balance toujours. Pour le faire craquer, les deux clubs sont prêts à toutes les folies financières.



Des deux côtés des Pyrénées, la presse étale les zéros quand il s’agit de décrire les offres soumises à Kyky. El Pais affirme que Mbappé pourrait toucher un salaire de 40 millions par saison au Real, assorti d’une prime à la signature monstrueuse de 180 millions.



Les versions divergent au sujet des propositions parisiennes. Selon Le Parisien, le PSG a promis un salaire de 50 millions d’euros nets par saison et un chèque de 100 millions à la signature si Mbappé se lie pour deux années supplémentaires.



El Païs évoque de son côté une offre "évolutive" et de durée variable. En clair, plus l’attaquant des Bleus reste dans la capitale française, plus il va gagner. Une sorte de prime à la fidélité.



Pour un bail de deux ans, il recevrait 40 millions d’euros la première année et 50 millions la deuxième. Des montants auxquels il faut ajouter une belle prime à la signature de 80 millions d’euros.



Pour un bail de trois ans, l’accord prévoirait un salaire équivalent (40 millions, puis 50 millions pour les deux années suivantes) mais une prime plus importante (130 millions d’euros).



Dans le cas d’un contrat de quatre ans, le salaire augmenterait chaque saison pour culminer à 60 millions d’euros lors de la dernière année. Le jackpot à la signature s’élèverait lui à 200 millions d’euros.



Des chiffres qui donnent le vertige même si l’entourage du joueur a jugé ces montants "fantaisistes". Une chose est sûre, le joueur verra ses émoluments actuels (12 millions d’euros de salaire annuel) grimper en flèche.