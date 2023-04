"GigaChat", version russe de l'américain ChatGPT

Sber, un des leaders russes des nouvelles technologies, a annoncé lundi lancer son propre robot conversationnel, rejoignant la course mondiale à ces outils créés à partir de l'intelligence artificielle (IA), comme la star américaine ChatGPT.

Sber "lance sa propre version" d'un robot conversationnel, baptisé "GigaChat", "une première" en Russie, s'est félicité le groupe public, précisant que l'outil informatique serait dans un premier temps "disponible en mode test, sur invitation" uniquement.

Selon Sber, GigaChat peut "avoir une conversation, écrire des textes, répondre à des questions factuelles", mais aussi "écrire du code informatique" et "créer des images à partir de descriptions". Selon son PDG, Guerman Gref, le lancement de ce robot conversationnel "est une percée pour l'ensemble du vaste univers des technologies russes".

Depuis plusieurs années -et surtout depuis la mise en place des sanctions contre Moscou pour son offensive en Ukraine-, la Russie cherche à renforcer sa souveraineté numérique et a parallèlement musclé son arsenal législatif encadrant l'internet, sur fond de durcissement politique. Le Kremlin a ainsi exigé ces derniers mois le blocage de sites et de réseaux sociaux, un moyen de censurer toute publication dissidente à propos de son offensive militaire en Ukraine.

Le lancement de GigaChat intervient quelques mois après l'irruption fracassante en novembre dernier de ChatGPT. Il peut ainsi être vu comme un nouvel épisode dans la compétition technologique entre Washington et Moscou, exacerbée depuis le conflit en Ukraine.

Ces dernières semaines, de nombreuses entreprises chinoises comme Baidu, Alibaba ou ByteDance (maison mère de TikTok) ont dit travailler sur leur propre modèle de robot conversationnel.