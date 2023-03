Gift Orban, le dernier buteur en série de La Gantoise, en quête d'un nouvel exploit à Istanbul

"Tout est allé très vite. Mon agent m'a dit de faire mes affaires, je suis monté dans l'avion et me voilà."

C'est avec une certaine fraîcheur que Gift Orban, le nouvel attaquant de La Gantoise, s'est présenté à la presse le 2 février dernier, quelques jours après son arrivée dans la ville de naissance de Charles Quint.

Un peu plus d'un mois plus tard, le jeune Nigérian de 20 ans est la dernière sensation du Championnat de Belgique après des débuts fracassants en Pro League et sur la scène européenne : huit matches, neuf buts, qui dit mieux ?

Le quadruplé du nouvel empereur de la Ghelamco Arena à Zulte Waregem (2-6), dimanche, a évidemment marqué les esprits. La société de statistiques sportives Opta précise qu'il est le premier joueur de La Gantoise à réaliser cette prouesse au cours de ce siècle, et ces quatre buts lui ont permis d'être le meilleur buteur d'Europe - à égalité avec Jonathan David, Lille, et passé par... Gand - avec sept buts inscrits en championnat lors du mois écoulé.

Le nouvel acolyte d'Hugo Cuypers en attaque, arrivé pour pallier le départ d'Ibrahim Salah à Rennes, avait déjà des statistiques impressionnantes à Stabaek, son premier club en Europe. En Norvège, il a inscrit la bagatelle de 19 buts en 24 matches en 2022. De quoi attirer les clubs les plus huppés du continent ? Pas vraiment...

"D'autres équipes me suivaient mais La Gantoise était la plus grande, dévoilait encore Gift Orban lors de sa présentation. Quand j'ai reçu cette offre, j'ai tout de suite su que je voulais jouer à Gand. Ce transfert est une belle opportunité pour moi."

Et une aubaine, également, pour les finances gantoises. Le club de la Ghelamco Arena a réalisé de très belles affaires ces dernières années avec les ventes de Jonathan David (Lille, 27 millions), Roman Yaremchuk (Benfica, 17 millions) ou encore Samuel Kalu (Bordeaux, 8.5 millions), pour ne citer que les joueurs les plus offensifs.

S'il est évidemment encore trop tôt pour affirmer que Gift Emmanuel Orban suivra cette voie, tous les signaux sont au vert actuellement.

Et en attendant, c'est le staff sportif qui se réjouit de l'éclosion et de l'adaptation rapide de l'attaquant nigérian : ce mercredi, une victoire face à Basaksehir serait synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Conference League, alors que les Buffalos sont solidement installés dans le Top 8 de la Pro League et visent toujours la quatrième place (ils ne pointent qu'à un point du FC Bruges), synonyme de play-offs I.