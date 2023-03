Gift Orban inscrit un chef d'œuvre face à Anderlecht : "Je peux encore faire mieux que cela"

Transféré à La Gantoise durant le dernier mercato, Emmanuel Gift Orban ne cesse de surprendre. Le néo-Gantois a de nouveau marqué le match de son empreinte ce dimanche en inscrivant le seul but de la victoire des Buffalos face à Anderlecht (1-0).

Et de quelle manière! Lancé dans la profondeur, il a facilement effacé Jan Vertonghen pour ensuite enroulé une frappe chirurgicale dans le but de Bart Verbruggen.

"Je suis un attaquant. Mon objectif c'est de marquer. Je peux encore faire mieux que cela" a déclaré le joueur après le match au micro d'Eleven. "C'était vraiment important d'avoir la victoire pour nous. Je peux être dangereux dans toutes les positions. Mon objectif, c'est jouer dans un grand championnat. Ici c'est le début. Je me sens très bien. Tout le monde m'a bien accueilli."

"On est très content de lui" a complété Hein Vanhaezebrouck. "Ses actions et ses buts, c'est de dont on avait besoin. Il est dangereux à tout moment."