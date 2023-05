Giflé par Man City, largué en championnat : la saison du Real Madrid est-elle pour autant un échec ?

Il y a le score. 4-0, sévère, puis il y a la manière, qui l’est encore plus. Sans un Thibaut Courtois des grands soirs, les Merengue auraient pu repartir de Manchester avec une valise bien plus lourde. Avoir concédé ce revers face au football de Pep Guardiola, Catalan pur jus, n’a rien du enlever à la peine de Florentino Pérez. Le président fait aujourd’hui les comptes. Avec quatorze points de retard sur le Barça, le Real connaît le gouffre le plus grand depuis 2019 (19 unités de retard en fin de saison), saison historiquement pourrie qui avait vu le club échouer sur tous les plans. Cette saison cependant, Carlo Ancelotti a sauvé les meubles en remportant la Copa del Rey (2-1, contre Osasuna), non sans avoir au préalable corrigé le Barça en demi-finale (0-4). Il a aussi ramené à la maison la garniture d’armoires à trophée que représente le Mondial des Clubs.