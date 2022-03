Gifle de Will Smith : le traumatisme des présentatrices et la réaction de l’Académie

Et non, l’affaire de la gifle de Will Smith aux Oscars n’est pas encore terminée ! Si les stars et les internautes ont réagi, le principal concerné Chris Rock, l’Académie et les présentatrices s’expriment enfin.

Lors de la première apparition en public de Chris Rock depuis l’incident, il a déclaré :" Je suis encore en train de digérer ce qui s’est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de cette merde. Et ce sera sérieux et drôle". L’humoriste se serait confié à son public lors d’un spectacle à Boston : "Je n’ai pas grand-chose à dire sur ce qui s’est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, j’ai un spectacle entier que j’ai écrit avant ce week-end".

Quant à l’Académie, elle se défend d’avoir tout de suite régi mais peut-être pas comme elle aurait dû le faire. "Si nous souhaitons préciser qu’il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu’il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment", a-t-elle écrit dans un communiqué. Depuis, le conseil d’administration a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Will Smith en raison de violations du règlement de l’Académie. Celui-ci a donné un délai de 15 jours pour se faire entendre à l’acteur des Men in Black. Par la suite, une éventuelle action disciplinaire pourrait être prise comme la suspension ou l’exclusion de Will Smith de l’Académie. Parallèlement, l’institution s’est excusée auprès de Chris Rock, des personnes présentes et des téléspectateurs.

Les deux maîtresses de cérémonie, Wanda Sykes et Amy Schumer, ont également partagé leur ressenti. Elles se disent "traumatisées" d’avoir assisté à cette scène. Wanda Sykes s’est confiée dans l’émission The Ellen DeGeneres Show : "Je me suis sentie si mal pour mon ami Chris […] C’était écœurant, absolument écœurant. Je me suis senti physiquement malade, et j’en suis encore un peu traumatisé… Et qu’ils le laissent rester dans cette pièce et profiter du reste du spectacle et accepter son prix, je me suis dit : 'C’est vraiment dégueulasse ? C’est juste le mauvais message". Amy Schumer, l’auteure de l’autre blague des Oscars qui a fait grincer des dents, s’était exprimée sur Instagram, avant de supprimer son post. Celui-ci disait qu’elle restait traumatisée et qu’elle félicitait la réaction de son ami Chris. Et par-dessus tout, elle a ajouté : "Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la meilleure façon de déballer ce qui s’est passé est de regarder ma série @lifeandbethhulu en streaming et de me voir en tournée cet automne".