Gifle aux Oscars 2022 : Jada Pinkett Smith souhaite une réconciliation entre Will Smith et Chris Rock

"Mon espoir le plus cher est que ces deux hommes intelligents aient l’opportunité de guérir, de discuter et de se réconcilier. Vu l’état dans lequel se trouve le monde actuellement, nous avons besoin d’eux deux. Et nous avons surtout besoin les uns des autres, plus que jamais. Dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d’eux. Nous avons tous besoin les uns des autres" a lancé Jada Pinkett Smith.

Elle a ensuite donné des nouvelles sur sa relation avec son mari. L’équilibre de leur couple ne semble pas avoir été perturbé malgré la controverse : "En attendant, Will et moi continuons de faire ce que nous avons toujours fait depuis 28 ans. C’est comprendre la vie à deux".